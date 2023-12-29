أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّ حركة "فتح" سلمت القوى الأمنيّة، المتهم بقتل الشاب صهيب طحيبش في 9 تشرين الأول الماضي أثناء إطلاق النار على مسيرة شبابية في عين الحلوة انطلقت تضامنًا مع غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": حركة "فتح" سلّمت القوى الأمنية متهمًا بقتل شاب أثناء إطلاق النار على مسيرة في عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.