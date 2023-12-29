نعت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في بيان لها، "أحمد علي محمد جبريل (28 عامًا) "أبو حيدر" من أبطال كتيبة علي الأسود- ساحة سوريا ومحمد فريج الفريج (21 عامًا) "جهاد" من أبطال كتيبة أبو حمزة المجذوب- ساحة لبنان، واللّذين ارتقيا على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي".
وأكّدت "سرايا القدس"، أنّها ستبقى "ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".
كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس" نعت اثنين من عناصرها سقطا في جنوب لبنان "ضمن معركة طوفان الأقصى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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