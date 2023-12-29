قآاني: لن نستدرج لمخططات الكيان الصهيوني والإسرائيليون يكذبون بشأن خسائرهم بينما يشيّع حزب الله شهداءه علنًا

أشار قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني، في كلام وجهه للإسرايليين، إلى أنّكم "تكذبون وليس لديكم الجرأة للإعلان عن خسائركم، بينما حزب الله البطل يشيّع شهداءه علنًا".

ولفت إلى أنّ "الكيان الصهيونيّ ومن خلفه أميركا فشلا في تحقيق أي إنجاز عسكري منذ بدء الحرب"، على قطع غزة، موضحًا أنّ "على الولايات المتحدة ألا تظن أنّ هذه الجرائم لا تكتب في سجلها وهي ستحاسب في الموعد المناسب".

وحول مقتل مستشار الحرس الثوري رضي موسوي في سوريا، لفت قآاني إلى أنّه "تقتلون الشهيد رضي موسوي لأنكم عجزتم عن تحقيق أي شيء في ساحة المعركة في غزة وإيران لن تستدرج لمخططات الكيان الصهيوني".

وفي كلامه للأميركيين، شدد على أنّه "إذا واصلتم سلوككم غير العقلاني في العراق فالمقاومة العراقية ستضع اعتباراتها جانبًا، وسترد عليكم بطريقة مختلفة"، مشددًا على أنّ "المقاومة بأكملها في المنطقة تتخذ قراراتها بشكلٍ مستقل ولا تتلقى أوامر من أي جهة".