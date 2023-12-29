الخارجية الإسرائيلية: دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية "لا أساس لها"

اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنّ "دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لا أساس لها"، والتي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة في قطاع غزة.

وادّعت وزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا الصدد، أنّ "جنوب إفريقيا تتعاون مع "جماعة إرهابية" تدعو لتدميرنا"، وفق تعبيرها، مشيرة إلى أنّ "إسرائيل تحارب حماس لا شعب غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية، أنّ جنوب إفريقيا قدمت طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

ولفتت إلى أنّ "دعوى جنوب إفريقيا تقول إن إسرائيل قامت بأفعال تهدف للتطهير العرقي في غزة".

وأكّدت سلطات جنوب أفريقيا، في الطلب، أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاتنية الأوسع أي الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.