وزير الدفاع البريطاني أعلن إرسال "مئات من صواريخ الدفاع الجوي" لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، أن بريطانيا سترسل نحو مئتَي صاروخ للدفاع الجوي لأوكرانيا بعد سلسلة من الضربات الروسية المكثفة. ولفت إلى أنّ "بريطانيا تتحرك بسرعة لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا عقب الضربات الجوية القاتلة التي نفذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يتم إرسال مئات من صواريخ الدفاع الجوي البريطانية الصنع لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها من قصف بوتين الهمجي".

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