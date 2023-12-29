أعلنت محكمة العدل الدولية، أنّ جنوب إفريقيا قدمت طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية. ولفتت إلى أنّ "دعوى جنوب إفريقيا تقول إن إسرائيل قامت بأفعال تهدف للتطهير العرقي في غزة". وأكّدت سلطات جنوب أفريقيا، في الطلب، أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاتنية الأوسع أي الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات جنوب أفريقيا قدمت دعوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية بشأن ارتكابها أعمال إبادة في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.