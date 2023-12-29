الحرس الثوري الإيراني نفى مقتل مستشارين له في القصف الإسرائيلي على مطار دمشق

نفى الحرس الثوري الإيراني مقتل مستشارين له في القصف الإسرائيلي الأخير على مطار دمشق.

وأشار المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، إلى أنّ "ادعاءات بعض وسائل الإعلام بأن مستشارين لحرس الثورة الاسلامية استشهدوا في قصف مطار دمشق لا أساس لها من الصحة ومرفوضة بشكل قاطع"، وفق ما نقلت عنه وكالة "مهر" الإيرانية.

وفي وقت سابق، أشارت تقارير إعلامية، إلى مقتل 11 مستشارًا من الحرس الثوري الإيراني.