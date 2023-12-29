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انت الان تتابع خبر برموز تعبيرية.. رونالدو يسخر من اختيار أفضل 10 لاعبين 2023 والان مع التفاصيل
رونالدو، الذي انضم لصفوف النصر في يناير/كانون ثانٍ 2023، نجح في تصدر ترتيب هدافي العالم لهذا العام بتسجيل 53 هدفا، متفوقا على الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بفارق هدف وحيد، مع تبقي مباراة إضافية له أيضا.
ولكن رغم هذا التوهج، لم تشهد قائمة أفضل 10 لاعبين وجود رونالدو، وهو ما فجر سخريته خلال التعليق على إحدى المنشورات الخاصة بصحيفة "آبولا" البرتغالية عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام".
الصحيفة نشرت تصميما يوضح ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم، ليقرر رونالدو كتابة تعليق عبارة عن بعض الرموز التعبيرية الساخرة.
جدير بالذكر أن النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي تصدر القائمة، وجاء بعده كيليان مبابي، فيما حل قائد الأرجنتين ليونيل ميسي ثالثا.
ترتيب أفضل 10 لاعبين في عام 2023 من التاريخ والإحصاء
إيرلينغ هالاند
كيليان مبابي
ليونيل ميسي
رودري
جود بيلينغهام
كيفين دي بروين
هاري كين.
بيرناردو سيلفا
فينيسيوس جونيور
لاوتارو مارتينيز