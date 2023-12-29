انت الان تتابع خبر برموز تعبيرية.. رونالدو يسخر من اختيار أفضل 10 لاعبين 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن قائمة تضم أفضل 10 لاعبين في عام 2023، والتي شهدت عدم وجود اسمه رغم المستويات المذهلة التي قدمها مع "العالمي" في كافة المسابقات، وكذلك مع منتخب البرتغال.

رونالدو، الذي انضم لصفوف النصر في يناير/كانون ثانٍ 2023، نجح في تصدر ترتيب هدافي العالم لهذا العام بتسجيل 53 هدفا، متفوقا على الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بفارق هدف وحيد، مع تبقي مباراة إضافية له أيضا.