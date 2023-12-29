الاتحاد السعودي لكرة القدم يرفع عدد اللاعبين الأجانب في الاندية

وقال اتحاد اللعبة في بيان رسمي، نشره على منصة "إكس" ان "هناك أربعة شروط لتعديل عدد اللاعبين لكل نادٍ وهي "ثمانية لاعبين غير سعوديين دون تحديد حدّ أدنى لتاريخ الميلاد، مع لاعبين اثنين غير سعوديَين من مواليد 2003 فما فوق، بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في المواهب لدى الأندية".وأكد البيان على "استمرار أحقية كل نادٍ في تسجيل لاعب واحد أجنبي (مواليد المملكة) على أن يكون من مواليد 1998 فما فوق"، مضيفاً أنه يحق لكل فريق مشارك في الدوري "تسجيل عدد 8 لاعبين غير سعوديين في قائمة كل مباراة كحدٍ أقصى، بالإضافة إلى الأجنبي من مواليد المملكة (ويُستثنى من ذلك مسابقتا الكأس وكأس السوبر، حيث يمكن مشاركة جميع اللاعبين غير السعوديين المسجّلين)".

ويأتي القرار بعد التنسيق مع استراتيجية دعم الأندية، وإدارة المنتخبات الوطنية والمدير الفني للاتحاد السعودي، بالإضافة إلى عقد عددٍ من ورش العمل مع الأندية.

