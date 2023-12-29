انت الان تتابع خبر جنوب افريقيا تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت محكمة العدل الدولية في بيان، ان جنوب إفريقيا أكّدت أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاتنية الأوسع أي الفلسطينيين".تضطلع محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بحل الصراعات بين الدول.

وفي تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس جنوب إفريقيا ماتاميلا رامافوزا، أن "بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في "جرائم حرب" ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة".

وقال رامافوزا إن "بلاده تعتقد أن إسرائيل "ترتكب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية في قطاع غزة"، الذي قتل فيه آلاف الفلسطينيين، بالإضافة لتدمير مستشفيات وبنى تحتية عامة".

