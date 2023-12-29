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هزة أرضية بين الموصل ودهوك

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير قسم الزلازل في مديرية الأرصاد الجوية والزلازل في دهوك حميد حسن، في بيان ورد لـ الخليج 365: "قوة الزلزال 2.2 درجة على مقياس ريختر ضربت المنطقة الواقعة بين دهوك والموصل، بالمنطقة الواقعة قرب سد الموصل عند الساعة 07:10 مساء، وكان عمقها 24 كيلومترا".

واضاف: "سكان قضاء سيميل شعروا بالهزة الارضية".

وقال سكان من دهوك أنهم "شعروا بحدوث هزة أرضية ،مساء اليوم الجمعة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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