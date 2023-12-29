انت الان تتابع خبر الكشف عن سبب عدم إقامة نهائي كأس السوبر التركي في السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشفت مصادر رياضية أنه "تقرر إلغاء المباراة والتي كان من المقرر أن تنطلق مساء اليوم في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السعودية على ملعب "الأول بارك" في مدينة الرياض قبل لحظات من بدايتها وذلك بسبب رفض الفريقين التركيين الامتثال لتعليمات الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدم إظهار أي شعارات سياسية".



وذكرت تقارير إخبارية أخرى أن "الخلاف بدأ في ظل مزاعم بأن النشيد الوطني التركي لن يعزف، وتقارير تفيد بأن المسؤولين السعوديين لن يسمحوا للاعبين بارتداء قمصان تحمل صورة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة قبل انطلاق المباراة".

