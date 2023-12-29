شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتعهد بمنع التدخل الأجنبي في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد سيرغي ناريشكين، رئيس المخابرات الخارجية للرئيس فلاديمير بوتين، على رجال المخابرات الروسية بذل كل جهد لمنع أي تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية في مارس.

وذكر ناريشكين أن هناك حدث سياسي مهم في العام الجديد، وهو انتخاب رئيس روسيا الاتحادية.

انتخابات الرئاسة الروسية 2024

وأضاف "علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع المحاولات المحتملة للتدخل الخارجي".

ويرفض أنصار بوتين ذلك، مشيرين إلى بعض استطلاعات الرأي المستقلة التي تظهر أنه يتمتع بمعدلات تأييد تتجاوز 80 بالمئة.

ويقولون إن بوتين استعاد النظام وبعض النفوذ، الذي فقدته روسيا خلال الفوضى التي صاحبت انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.

رئاسة بوتين لروسيا

وكان بوتين أعلن هذا الشهر، أنه سيترشح للانتخابات، وهي الخطوة التي من المؤكد أنها ستسمح له بالبقاء في السلطة لمدة ست سنوات أخرى على الأقل.

وتولى بوتين، الذي سلمه بوريس يلتسين الرئاسة في اليوم الأخير من عام 1999، قيادة البلاد لفترة أطول من أي حاكم آخر منذ جوزيف ستالين، متفوقًا حتى على ليونيد بريجنيف الذي دام حكمه 18 عاما.