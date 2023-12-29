شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. جنوب أفريقيا تتهم الاحتلال بالإبادة الجماعية أمام "العدل الدولية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن جنوب أفريقيا بدأت إجراءات رفع دعوى في المحكمة تتهم فيها دولة الاحتلال بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بعدوانها على قطاع غزة.

وتضطلع محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بحل الصراعات بين الدول.

العدوان على غزة

لليوم 84 على التوالي ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 21507 شهيدا.

أما المصابين سجلوا 55915 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء.

ووثق تقرير فلسطيني، تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي، لنحو 200 موقع أثري وتاريخي، من أصل 325 موقعاً أثرياً، خلال العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 84 على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن المواقع الأثرية التي تضم مساجد تاريخية، مثل المسجد العمري الكبير في قلب مدينة غزة، والعديد من المواقع الأثرية التاريخية، التي تعود لمئات السنوات، تم تدميرها بفعل القصف الإسرائيلي المباشر لها، وتحويلها إلى ركام، ما يدل على تعمد الاحتلال تدمير كل مقومات التاريخ والحضارات، التي مرت على قطاع غزة.