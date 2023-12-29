إردوغان: نتنياهو أفظع بكثير من هتلر - الأخير يرد

القاهرة - كتب محمد نسيم - هاجم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان الحرب الإسرائيلية المُدمرة على قطاع غزة ، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 ، وتساءل: "ما الفرق بينكم (نتنياهو والجيش الإسرائيلي) وبين ما فعله رئيس ألمانيا النازية، أدولف هتلر؟ ما يفعله نتنياهو أفظع بكثير مما فعله هتلر".

فيما رد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو على تصريحات إردوغان قائلا إن "إردوغان يقوم بإبادة جماعية بالأكراد هو الأخير الذي يمكنه أن يعطي لنا دروسا بالأخلاق".

وأشار الرئيس التركي إلى أن جامعات بلاده مفتوحة أمام علماء العالم المدافعين عن قطاع غزة، ممن يواجهون ضغوطا في جامعاتهم الحالية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال فعالية توزيع جوائز علمية وأكاديمية، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وأضاف أن العلماء "الذين يقرون بوجود الظلم في غزة يتعرضون اليوم لضغوط وتهديدات مثلما كان الأمر في ألمانيا النازية قبل 80 عاما".

وتوجه أردوغان بالنداء للعلماء "الذين يتعرضون للضغوط بسبب دفاعهم عن كرامة الإنسان" في غزة، مخاطبا إياهم بالقول: "أبواب الجامعات التركية مفتوحة لكم على مصراعيها".

الرئيس التركي أكد كذلك على أن "جميع المنظمات التي تعمل دعاة للديمقراطية، من مجلس الأمن إلى المؤسسات الإعلامية، ومن الاتحاد الأوروبي إلى المنظمات الصحافية، قد فشلت في اختبار غزة".

يُذكر أن رئيسة جامعة بنسلفانيا الأميركية، ليز ماجيل، أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر الجاري، استقالتها بعد أيام من الانتقادات والضغوط عقب شهادتها في جلسة استماع بالكونغرس الأميركي حول اتهامات بـ"تزايد معاداة السامية" في الحرم الجامعي.

ومؤخرا استقالت رئيسة جامعة بنسلفانيا الأميركية ليز ماجيل بعد أيام من الانتقادات والضغوط عقب شهادتها في جلسة استماع بالكونغرس الأميركي حول اتهامات بـ"تزايد معاداة السامية" في الحرم الجامعي.

كما أعلن رؤساء سابقون لجامعة هارفارد دعمهم للرئيسة الحالية كلودين غاي، التي أعلنت استقالتها إثر تعرضها لانتقادات إثر اعتبارها أن المظاهرات المؤيدة لفلسطين تدخل ضمن نطاق "حرية الفكر".

وفي سياق متصل، قال أردوغان إن "المؤسسات التي تتشدق وتنفق أموالا طائلة، تغدو بلا قيمة أبدا عندما يكون الحديث عن إسرائيل وظلمها".

نتنياهو يرد على إردوغان

رد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي قال إنه لا يختلف عن هتلر، بالقول إن "إردوغان الذي يقوم بإبادة جماعية ضد الأكراد ويحمل الرقم القياسي في سجن الصحافيين المعارضين لحكمه، هو آخر من يعظنا بالأخلاق".

واعتبر أن "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم حيث يحارب ويدمر أبشع وأقسى منظمة إرهابية في العالم"، واصفا حماس بأنها "داعش وارتكبت جرائم ضد الإنسانية وأن إردوغان يشيد بها ويستضيف كبار مسؤوليها"؛ حسبما جاء عنه.

المصدر : وكالات