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"الأميرة ابتسام" تفحمت.. حريق هائل يلتهم مركب صيد بجنوب سيناء- صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

نشب حريق هائل في مركب صيد بالقرب من منطقة قزق الكيلاني بمدينة طور سيناء، مساء اليوم الجمعة، والتهمت النيران جميع أجزاء المركب دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا يفيد بنشوب حريق في مركب صيد اسمه "الأميرة ابتسام" قبالة قزق الكيلاني بمدينة طور سيناء نتيجة ماس كهربائي.

ودفعت قوات الدفاع المدني والحريق بـ 4 سيارات مطافئ إلى موقع الحادث، واستطاعت إخماد الحريق قبل امتداد ألسنة اللهب إلى المراكب الأخرى.

وقال شهود عيان، إن المركب اشتعل فجأة خلال رسوه أمام قزق الكيلاني، مؤكدين أن الحريق اشتعل عقب حدوث ماس كهربائي.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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