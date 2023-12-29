إصابة 6 طالبات جامعيات بتسمم غذائي في بني سويف



محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيبت 6 طالبات باشتباه تسمم غذائي، داخل مسكنهن بمدينة بني سويف، وجرى نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول "أسماء ص.ا"، 19 عامًا، و"نورهان.ج.ع" 19 عامًا، و"مروة.ج.ز" 18 عامًا، و"إيمان.م.س"، 18 عامًا، و"أروى.م.س"، 19 عامًا، و"منة .ع.س"، 19 عامًا، إلى المستشفى التخصصي، مصابات بمغص، وقيء، وضيق في التنفس، واشتباه تسمم غذائي.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهن، وحجزهن تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهن الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.