فوز المستشار عمر غانم برئاسة نادى قضاة أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة بأسيوط، فوز المستشار عمر غانم بمقعد رئيس نادي قضاة أسيوط بعدد أصوات 276 صوتًا.

وعلى مقاعد المستشارين فاز كلا من المستشار أحمد عيسى كدواني، والمستشار أحمد عبدالراضي والمستشار هشام قرشي والمستشار محمود طايع.

وعلى مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة فاز كلا من المستشار طاهر أبو زيد، والمستشار أحمد مراد، والمستشار محمد عكاشة والمستشار عصام عزوز.

الجدير بالذكر أن من لهم حق التصويت 1121 مستشارا وقاضيا أعضاء الجمعية العمومية بنادي القضاة في أسيوط.

وجرت عملية الاقتراع في انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة أسيوط، وتنافس فيها 3 مرشحين على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي و12 مرشحا على مقاعد الأعضاء.