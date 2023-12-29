إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بمنطقة بحري الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أصيب شخصان باختناق في حريق داخل شقة سكنية بشارع الشمرلي، بمنطقة بحري بنطاق حي الجمرك، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة بحري، وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الجمرك ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، رفقة سيارة اسعاف.

وتبين من الفحص نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الأرضي وامتدادها إلى الطابق الثاني، وسط تصاعد كثيف للدخان، مع وجود حالتين اختناق جرى إسعافهم في الموقع دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى.

ورجحت المعاينة الأولية أن يكون سبب الحريق وقوع ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.