المقاومة تنفذ كمينًا لجيش الاحتلال بحي التفاح وتقتل 10 جنود من مسافة صفر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليهم نفذوا مساء اليوم الجمعة، كميناً شرق حي التفاح بغزة.

وتابعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها خلال الكمين دمروا ناقلة جند وقتلوا 10 جنود من نقطة صفر.

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد جديدة لمعاركها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حيي الدرج والتفاح شرقي غزة.

وفي وقت سابق بثت، كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لطائرة (Skylark-2) التي تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها شمال تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن مجاهدي القسام يخوضون اشتباكات في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة.

وقالت المقاومة في بيان لها، إن "مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة ويفجرون عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة".

وتابع البيان أن "المجاهدين يستهدفون قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG" موقعين في صفوفهم عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى".