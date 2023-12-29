إعلام عبري: إسرائيل تناقش مقترحًا للإفراج عن 50 أسيرًا في غزة مقابل هدنة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن مجلس الحرب ناقش أمس مقترحا قطريا، للإفراج عن 40-50 أسيرا في غزة مقابل تهدئة لمدة شهر.

وتابعت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن المقترح القطري يشمل أيضا الإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية.

وأعلنت قناة العربية -الحدث نقلا عن مصادر لها، أن زعيم الجناح العسكري لحركة حماس يحيى السنوار، يتجه لقبول المبادرة المصرية القطرية لتبادل الأسرى وإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة..

وحسب ما أعلنته قناة العربية الحدث عن مصادرها، أن المبادرة تقضي بإطلاق سراح المحتجزين المدنيين لدى الفصائل الفلسطينية وأبرزها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، مقابل أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال وهدنة لـ 20 يوما.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته هدمت مخبأ في غزة تابع لقائد الجناح العسكري لحركة حماس يحيى السنوار.

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه عثر على شقة والتي هي حسب قوله يستخدمها السنوار كمخبأ له في شمال غزة إلى جانب نظام نفق كبير تحتها.

وادعى جيش الاحتلال أنه تم العثور على الشقة، الواقعة في ضواحي مدينة غزة، من قبل اللواء المدرع الاحتياطي الرابع عشر، ثم تم التحقيق فيها لاحقًا من قبل وحدة الهندسة القتالية في ياهالوم، والتي عثرت على عمود نفق.