شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، غدا السبت، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادى، ويجب الالتزام بالزى الرسمي، بدلة كاملة، والكرافتة، وروب المحاماة..

ونبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم الحضور مع ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.

وأصدرت إدارة السجلات بالنقابة العامة للمحامين، مجموعة من التنبيهات المهمة للمحامين الجدد بشأن جلسة حلف اليمين، وجاءت كالتالي:

ـ لسرعة تسليم الكارنيهات إلى المحامين الجدد في نفس الوقت داخل قاعة الحلف، إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

ـ إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على المحامين بقاعة حلف اليمين.

ـ لمن لم يحصل على رقم القيد، عليه التوجه إلى إدارة السجلات بمقر النادي النهري للمحامين في المعادي في موعد سابق ليوم الحلف، للحصول عليه وإحضاره خلال جلسة حلف اليمين.