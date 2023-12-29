"المقاومة الإسلامية بالعراق": استهدفنا قاعدة حرير المحتلة في أربيل بالطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة حرير المحتلة في أربيل شمال العراق بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

وفي هذا السياق، نقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر في "المقاومة الإسلامية في العراق" قوله "إننا استهدفنا مقرا للاستخبارات العسكرية الأميركية داخل قاعدة حرير في أربيل".