"أنصار الله": نحذر العدو الأميركي من مغبة التصعيد ضد بلدنا وشعبنا

شدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" بحيى سريع، على أن "القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو الأميركي من مغبة الإقدام على أي تصعيد ضد بلدنا وشعبنا، وتحذر كذلك كافة الدول التي يسعى الأميركي إلى الزج بها أو توريطها معه في حماية سفن العدو الصهيوني".

ولفت إلى أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ كل ما يلزم في سبيل الدفاع والتصدي لأي عدوان ضمن واجباتها ومسؤولياتها الدينية والوطنية".

وأوضح سريع أن "موقفنا في اليمن تجاه القضية الفلسطينية وتجاه مظلومية الشعب الفلسطيني ثابت ومبدئي ولن يتغير أو يتبدل مهما كانت التطورات ومهما بلغت التحديات".

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية على أتم الاستعداد والجاهزية العسكرية لتنفيذ توجيهات زعيم حركة "أنصار الله" عبدالملك بدر الدين الحوثي "في أي لحظة لمواجهة أي عدوان على بلدنا وشعبنا"، مشيرا إلى أن "على لعدو الأميري أن يأخذ تحذيرات القائد (الحوثي) الواردة في خطابه الأخير بعين الاعتبار فهو رجل الفعل والقول ويعتمد على الله القوي العزيز ويسنده شعب مجاهد حر عزيز وهو ما يتجسد بشكل دائم ومستمر في التظاهرات الشعبية الحاشدة في كل الساحات والميادين وكان آخرها تظاهرات اليوم".

وأشار سريع إلى أن "القوات المسلحة تهيب بكافة شعوب أمتنا بالخروج نصرة لفلسطين ورفضاً للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على غزة وعلى كافة الشعوب والبلدان التي تقف إلى جانب مظلومية الشعب الفلسطيني".