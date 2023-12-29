سقط في اشتباك على المسلك الشرقي لأوتوستراد جونية، بالقرب من جسر الصولديني، بين دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، ومطلوبين بجرم ترويج المخدرات.
وأقدم أحد المطلوبين على على إطلاق النار، وإلقاء قنبلة يدوية على الدورية، ما أدى تبادل لإطلاق النار وإصابة عنصر من مكتب المكافحة في رجله، وإصابة المطلوب بجروح خطرة.
ونقل المصابان إلى المستشفى فيما حضرت الى المكان عناصر من القوى الأمنية وضربت طوقا حول المكان.
كانت هذه تفاصيل خبر جريحان باشتباك مسلح بين دورية من مكتب مكافحة المخدرات ومطلوبين عند أوتوستراد جونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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