الجيش: توقيف فلسطيني في منطقة صحراء الشويفات لارتكابه جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش، أنّ "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة صحراء الشويفات الفلسطيني (ب.ح.) المطلوب لارتكابه جرائم السلب بقوة السلاح، وتجارة الأسلحة الحربية، تعاطي المخدرات وترويجها داخل مخيم شاتيلا لقاء مبلغ مالي، وإطلاق النار ورمي رمانات يدوية نتج عنها إصابة أشخاص، وافتعال إشكالات. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

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