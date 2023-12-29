نشر قوات الإحتلال بشكل مكثف .. الجيش الإسرائيلي : على سكان خان يونس التوجه جنوبا إلى رفح

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، تعليماته إلى سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتوجه نحو مدينة رفح إلى الجنوب الغربي على الحدود المصرية.

وزعم الجيش الإسرائيلي العثور على متفجرات في منازل أعضاء حماس بالمدينة.

وأفادت تقارير بأنه من المرجح أن قادة "حماس" يختبئون في خان يونس، حيث يعمل الجيش الإسرائيلي على نشر قواته بشكل مكثف في الوقت الراهن.

وأضاف الجيش أنه تم تدمير مبان تحتوي على متفجرات ، كما عثرت القوات على عدد من الأنفاق والأسلحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الجمعة، عن توسيع الوحدات الإسرائيلية لنطاق عملياتها في المنطقة المحيطة بمدينة خان يونس، دون ذكر المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وقال الجيش الإسرائيلي "خلال عمليات للجيش أمس الخميس، قتلت القوات الإسرائيلية عشرات الأشخاص بواسطة غارات جوية ونيران القناصة والدبابات".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى مقتل العشرات من عناصر حركة "حماس" في معارك مختلفة شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عملياته تهدف إلى تأمين السيطرة على منطقة على مشارف خان يونس، حيث شن هجوما في 7 أكتوبر على كيبوتس نير عوز مباشرة عبر الحدود.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق اليوم الجمعة، عن استشهاد 187 فلسطينيا في هجمات إسرائيل على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووزعت الوزارة بيانا مقتضبا على الصحفيين، مفاده أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن 312 إصابة بجروح مختلفة.

وبحسب الوزارة ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 21507 شهداء و55915 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأعلنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة ردا على هجوم طوفان الأقصى على إسرائيل واقتحام بلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع.

لا يمكن تأكيد هذه الأرقام من مصادر مستقلة، لكن الأمم المتحدة ومراقبين آخرين يشيرون إلى أن أرقام السلطة كانت ذات مصداقية فيما مضى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وخدمة إسعاف "نجمة داود الحمراء" في وقت سابق اليوم الجمعة، أن أربعة من المارة أصيبوا في ما يشتبه بأنه هجوم دهس بسيارة قرب إحدى المستوطنات في الضفة الغربية اليوم.

وهرع المسعفون لمعالجة أربعة أشخاص في العشرينات من العمر. وذكرت خدمة الإسعاف أنهم كانوا جميعا واعين وأن أحدهم في "حالة متوسطة الخطورة".

وأضافت خدمة الإسعاف أن الثلاثة الآخرين تعرضوا لإصابات طفيفة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المصابين من الإسرائيليين.

وأفاد الجيش بأن "جنودا يعملون في المنطقة حيدوا الإرهابي". وبحسب وسائل إعلام تم إطلاق النار على سائق السيارة في مقتل. ولم ترد معلومات في البداية عن هويته.

وأشارت تقارير إلى أن ما يشتبه أنه هجوم بسيارة وقع بجانب موقع عسكري قرب مستوطنة أوتنيل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، قرب مدينة الخليل.