تل أبيب لن تستطيع الإقتراب من الحدود .. إسرائيل وأمريكا تخشيان دخول مصر الحرب

الشارقة - اميمة ياسر - وجه عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقا، اللواء طارق المهدي، رسالة صارمة لإسرائيل عقب الحديث عن مطالبها بإجلاء الجنود المصريين للمنطقة الحدودية.

وقال اللواء أركان حرب طارق المهدي في تصريحات لـRT إن إسرائيل وأمريكا تخشيان دخول مصر الحرب، لذلك لن تستطيع تل أبيب الاقتراب من الحدود المصرية خوفا من نشوب حرب إقليمية كبرى.

وأشار المهدي إلى أن القوى الغربية شرق وغرب الأطلسي، تخشى من انزلاق المنطقة لحرب إقليمية كبرى يدخل فيها العديد من الأطراف، مشيرا إلى أن الغرب لا يرغب في تدخل قوى مثل مصر وإيران والسعودية في هذه الحرب.

وأوضح أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان واضحا وصريحا وأدلى بتصريحات يومية حول استحالة تهجير الفلسطينيين إلى مصر، حيث استطاعت مصر أن تفرض إرادتها في رفض تهجير الفلسطينيين أليها أو خارجها، لأن التهجير يعني إنهاء الأزمة الفلسطينية والقضية بشكل تام، وإذا تم السماح بهذا التهجير أصبحنا ضد القضية وليس معها.

وتابع: "خروج الفلسطينيين يعني حدوث نكبة أخرى مثل نكبة 48، وهذا يعني حدوث نكبة جديدة في العام 2023 - 2024"، موضحا أن البند الأهم في الأمر هو الكتلة الحيوية والتي تعني أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وهذا شيء يُحترم وصمودهم هو صمود أسطوري.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمصر هذه القضية هي قضية أمن قومي، ولا يجب تفريغ القضية الفلسطينية عبر دخول الفلسطينيين للأراضي المصرية.