سجد مطولًا قبل لحظات من استشهاده .. فيديو استشهاد أحد رجال المقاومة بعد استهدافه بطائرة في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - استهدفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، أحد رجال المقاومة الفلسطينية في مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاده.

وعرضت القناة الـ14 الإسرائيلية، مقطع فيديو مصور لأحد المقاومين الفلسطينيين في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وهو يسجد بعد إصابة خطيرة تعرض لها، من قبل طائرة إسرائيلية، حيث كانت طائرة مسيّرة للاحتلال تلاحق المقاوم الذي تلقى إصابة خطرة بعد أن ألقت عليه المسيّرة قذيفة مباشرة.

وقبل أن يحتمي المقاوم الفلسطيني الشهيد قرب أحد الأبنية، ظهر وهو يرفع سبابته فيما يبدو أنه يلقى الشهادة، قبل أن يسجد مطولًا قبل لحظات من استشهاده.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن مجاهدي القسام يخوضون اشتباكات في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة.

وقالت المقاومة في بيان لها، إن "مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة ويفجرون عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة".

وتابع البيان أن "المجاهدين يستهدفون قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG" موقعين في صفوفهم عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى".