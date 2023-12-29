بعد أزمة مباراة السوبر في السعودية .. أردوغان يقيل رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت وسائل إعلام تركية، أن الرئيس أردوغان طلب من رئيس اتحاد كرة القدم محمد بيوك إكشي تقديم استقالته، وذلك بعد إلغاء مباراة كأس السوبر بين فريقي غلاطة سراي وفنربهجة في السعودية.

ونقلت الخبر قناة Oda TV، ولم يتم اصدار بيان رسمي حول هذا التطور الكبير عقب إلغاء المبارة المقررة في السعودية.

يذكر أن أزمة مساء اليوم الجمعة أدت إلى إلغاء مبارة نهائي السوبر التركي التي كان من المقرر إقامتها على استاد حديقة الأول في العاصمة السعودية الرياض.

كما جاء قرار الإلغاء لمباراة السوبر التركي بين جلطة سراي وفنربخشة، بسبب رفض مسؤولي المملكة العربية السعودية، رفع الجماهير التركية، لـ لافتة أتاتورك، ولافتة تحمل شعار سلام في الوطن، سلام في العالم.

تدخل رئيس الاتحاد

وبعد ذلك تدخل رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم وتحدث مع رؤساء الناديين ولم يجد الحوار عن أي نتيجة وتقرر إلغاء المبارة وسيعود الفرقين إلى تركيا.

ومن جانبها عرضت وكالة الأناضول مقطعًا يظهر مغادرة الجماهير التركية ملعب حديقة الأول في الرياض ودعم هذه الجماهير لقرار أنديتهم عدم لعب مباراة كأس السوبر التركي.

ووجهت بعض أندية الدوري التركي الممتاز، الدعوة إلى فريقي جلطة سراي وفنربخشة، لملاعبها لخوض مباراة كأس السوبر التركي.