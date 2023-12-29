شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يزور بلدة محاصرة على خط المواجهة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بلدة أفدييفكا، الواقعة على خط المواجهة في منطقة دونيتسك، والتي تحاصر نصفها القوات الروسية.

وقال زيلينسكي، في رسالة بالفيديو تم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، إن "أفدييفكا هي "أرضنا وأرض أولادنا".

هجوم روسي

منح الرئيس الأوكراني، عددًا من الجنود أوسمة، ونقل لهم أطيب تمنياته بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وكان الجيش الروسي قد شن، في بداية أكتوبر، هجومًا جديدًا للاستيلاء على أفدييفكا المدمرة تدميرًا شديدًا.