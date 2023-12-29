الصين تدعو إلى عالم متعدد الأقطاب لمواجهة التحديات

ابوظبي - سيف اليزيد - بكين (وكالات)

دعت الصين إلى أن يكون هناك عالم منظم، ويتسم بالمساواة، ومتعدد الأقطاب وعولمة اقتصادية شاملة وتفيد الجميع، لمواجهة التحديات التي تواجه العالم، وذلك أثناء تحديد البرامج لجهودها الخاصة بالسياسة الخارجية، في مؤتمر استمر يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وذكرت صحيفة تشاينا ديلي، أمس، أن شي جين بينغ الرئيس الصيني والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قدم في خطابه في المؤتمر المركزي للعمل المرتبط بالشؤون الخارجية في بكين، الذي اختتم أعماله أمس الأول، موجزاً للإنجازات والتجارب القيمة للدبلوماسية الصينية بسمات مميزة في العصر الجديد.

كما أوضح شي، البيئة الدولية والمهمة التاريخية التي يواجهها جهد الشؤون الخارجية الصينية في الرحلة الجديدة. كما وضع الترتيبات الشاملة للفترات الحالية والمستقبلية لمثل هذا العمل الذي تقوم به الصين. ووفقاً لبيان تم نشره في نهاية المؤتمر سوف يتعين على العمل الخارجي للصين في الفترات الحالية والمستقبلية اتباع مبدأ التعاون المربح للجميع، وبناء مجتمع يتسم بمستقبل مشترك لكل البشر.