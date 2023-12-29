الهند: الوكالات المختصة تحقق في حادث انفجار وقع قرب السفارة الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - صرح المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية آريندام باجتشي، اليوم الجمعة، بأن الوكالات المختصة تجرى تحقيقًا بشأن حادث الانفجار الذى وقع قرب مبنى السفارة الإسرائيلية في نيودلهي مؤخرا.

جاء ذلك في معرض رد المتحدث باسم الوزارة على سؤال للصحفيين بشأن هذا الحادث، وقال "إنه تمت الاستعانة بالوكالة الوطنية للتحقيقات في التحقيق الجاري بشأن هذا الحادث، وسوف تتعرف الوكالة على حقيقة الأمر بصورة أفضل بعد استكمال هذا التحقيق".

وأضاف المتحدث قائلا: إنه لن يدلي بتعليق فيما يتعلق بهذا الشأن لأنه ليس الشخص المناسب للرد على ذلك، وأنه يجب ترك هذه المسألة للجهات المختصة للرد عليها بأن تنهى تحقيقاتها".

يذكر أن شرطة نيودلهي كانت قد تلقت يوم الثلاثاء؛ الماضى بلاغا عن وقوع انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في منطقة "تشاناكيابوري"، ولكن مسئولين ذكروا بأنه لم يتم العثور على شىء فى موقع الحادث.

وتفيد تقارير لوسائل الإعلام أن أطقم من فرق الإطفاء ووحدة مكافحة الجريمة في نيودلهي وفرق المفرقعات وخبراء من الطب الشرعى هرعوا إلى الموقع، وأنه تم نشر قوات شبه عسكرية خارج مبنى السفارة الإسرائيلية.

وأشارت مصادر في المنطقة إلى أن شرطة نيودلهي شنت عملية تفتيش في المنطقة بأسرها وألقت القبض على شخصين بعد فحص صور كاميرات المراقبة في المنطقة التي أظهرتهما وهما يتجولان قرب السفارة، ولكن المسئولين لم يتأكدوا حتى الآن ما إذا كانت لهما صلة بالحادث أم لا، وأنه مازال يتعين انتظار نتائج فحص العينات التى جمعها الخبراء فى الموقع.