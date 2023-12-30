"النشرة": جريحان في حادث صدم قرب ساحة الشهداء في صيدا

صدمت مركبة مسرعة مواطنين عمرهما 17 عامًا و12 عامًا، حيث أصيبا إصابات بليغة، قرب ساحة الشهداء في مدينة صيدا، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في صيدا.
هذا، وتم نقلهما إلى مستشفى لبيب الطبي لتلقي العلاج.
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