أسامة حمدان: لا حديث عن تبادل أسرى كما تروّج إسرائيل قبل وقف العدوان ونتانياهو لا يملك رفاهية الرفض

كشف القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، "أننا أبلغنا كل الوسطاء وبوضح أن أولويتنا هي وقف العدوان على غزة بشكل نهائي"، مؤكدا أنه "لا حديث عن تبادل أسرى كما تروج إسرائيل قبل وقف العدوان".

ولفت، في حديث لقناة "الجزيرة"، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "لا يملك رفاهية الرفض المستمر بسبب ضغط الشارع وأزمة الحكومة".

وأشار حمدان إلى أن "الاحتلال يحاول تسريب أفكار غير صحيحة تناسبه لتخفيف الضغط الداخلي"، موضحا أن "الأفكار التي قدمت لم تشمل تبادلا للأسرى مقابل وقف إطلاق نار لمدة شهر".

وذكر أن "الوسطاء لا يحاولون فرض رؤية علينا بل تقديم المساعدة وحماية شعبنا"، مشددا على أن "الخروج من المأزق الإسرائيلي له طريق واحد هو وقف العدوان وتقديم تنازلات".