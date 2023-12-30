مسؤول بالأمم المتحدة وصف الضربات الروسية على أوكرانيا بـ"الاعتداءات المروّعة"

دان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة محمد الخياري "الاعتداءات المروعة" الروسيّة على أوكرانيا، بعد ضربات واسعة النطاق، حيث ذكرت السلطات الأوكرانية أنها خلّفت 30 قتيلا على الأقل.

وأشار مسؤولون أوكرانيون إلى أنّ أكثر من 100 شخص أصيبوا أيضًا في القصف الذي طاول مدارس ومستشفى للولادة ومحلات تجارية ومجمعات سكنية.

وذكر الخياري أنّه "للأسف، الاعتداءات المروعة التي وقعت اليوم لم تكن سوى الأحدث في سلسلة من الهجمات المتصاعدة التي شنتها روسيا الاتحادية"، لافتًا إلى أنّه "يدين الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشكل لا لبس فيه، وبأشد العبارات الممكنة، الهجمات المروعة التي وقعت اليوم على مدن وبلدات في جميع أنحاء أوكرانيا. إن الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية تنتهك القانون الإنساني الدولي، وهي غير مقبولة ويجب أن تتوقف على الفور".