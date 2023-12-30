إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من سوريا تجاه الجولان

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنّه "بعد إطلاق صفارات الإنذار في الجولان، تم رصد عدد من عمليات إطلاق صواريخ من سوريا، بعضها فقط عبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية؛ وتم الإبلاغ عن سقوطها في منطقة مفتوحة".

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