خارجية أميركا أقرّت إبرام صفقة لبيع بنادق "إم107" والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنّ "وزارة الخارجية الأميركية أقرّت إبرام صفقة لبيع بنادق "إم107" والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار". ولفتت إلى أنّ "وزارة الخارجية أكدت للكونغرس وجود ضرورة ملحة تقتضي بيع الأسلحة لإسرائيل فورًا". وتستمر واشنطن بدعم تل أبيب في حربها على قطاع غزّة وتعرقل أي مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن، رغم التقارير التي تتحدث عن خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي جو بايدن حول مسارها ومسألة اليوم التالي للحرب.

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