حكومة البرازيل دعت إلى تجنّب "المظاهر العسكرية" في النزاع بين فنزويلا وغويانا

دعت الحكومة البرازيلية إلى تجنّب "المظاهر العسكريّة" في النزاع بين فنزويلا وغويانا حول منطقة إيسيكيبو، وأعربت عن "قلقها" إزاء زيادة التوتر بين جارتيها.

وذكرت وزارة الخارجية البرازيلية، في بيان، أن "الحكومة البرازيلية تتابع بقلق التطورات الأخيرة للنزاع حول منطقة إيسيكيبو".

ونقلت عن الحكومة "اعتبارها أنه يجب تجنّب المظاهر العسكرية الداعمة لأي من الطرفين حتى تتمكن عملية الحوار الجارية من تحقيق نتائج".

ويشارك أكثر من 5600 جندي فنزويلي منذ الخميس في مناورات عسكرية دفاعية أمر بها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على الحدود بين البلدين، "ردًا على استفزاز" بريطانيا وإرسالها سفينة حربية إلى المياه قبالة غويانا.

ويتوقع أن يزيد وصول سفينة "اتش ام اس ترينت" في إطار "تدريبات روتينية مخطط لها منذ فترة طويلة" بحسب غويانا، التوترات بين كاراكاس وجورجتاون بشأن منطقة إيسيكيبو الغنية بالمعادن والنفط في غويانا، والتي تطالب بها فنزويلا.

وتؤكد فنزويلا أنّ نهر إيسيكيبو الواقع شرق المنطقة يمثّل حدوداً طبيعية بين البلدين تم الاعتراف بها منذ العام 1777 إبان حقبة الإمبراطورية الإسبانية.

والمنطقة موضوع نزاع حدودي أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، لكن فنزويلا لا تعترف بها.