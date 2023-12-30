انت الان تتابع خبر الجنود الإسرائيليون يسرقون من غزة عشرات الملايين من الدولارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المرصد أن "الجنود يتعمدون حرق المنازل بعد سرقة محتوياتها، وينشرون مقاطع تظهر فيها المسروقات الثمينة في شبكات التواصل".

وأضاف: "من بين المسروقات التي يفضلها الجنود النقود والذهب والتحف والمعادن الثمينة والمشغولات اليدوية، في حين تقدر قيمة هذه المسروقات بعشرات ملايين الدولارات".



وأجبرت إسرائيل مئات الآلاف من أهالي غزة المنكوبين على ترك منازلهم في شمال غزة والنزوح للجنوب، ما جعل الكثير من المنازل دون ساكنين، ولم يتسن للكثيرين أخذ حاجياتهم بسبب ظروف الحرب والخوف والدمار.