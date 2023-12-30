"صحة الإسكندرية": مصاب واحد في حريق محل ترزي الجمرك ولا وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

قالت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الحريق المحدود الذي نشب في محل ترزي بحي الجمرك، اليوم الجمعة، أسفر عن إصابة شخص واحد، ولم يسفر الحادث عن أي وفيات.

وأضافت ندا في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن المصاب جرى نقله لتلقي العلاج في مستشفى رأس التين، نتيجة تأثره بحروق فى الحادث، لتقديم الرعاية اللازمة ووضعه تحت الملاحظة.

وناشدت وكيل وزارة الصحة وسائل الإعلام تحري الدقة وعدم الانسياق وراء بعض المعلومات المغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فى نقل الأحداث، والرجوع إلى البيانات الصادرة من الجهات الرسمية.

كانت سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق محدود اندلع، مساء اليوم الجمعة، بمحل ترزي بشارع الشمرلي دائرة قسم الجمرك غرب الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بنشوب حريق بعقار بشارع الشمرلي بمنطقة الجمرك، انتقل على إثره مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق محدود بالمحل المشار إليه كائن بمدخل العقار، وجرت السيطرة على النيران بمساعدة الأهالي.

ورجحت التحريات المبدئية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.