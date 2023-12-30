مذبوحًا وسط الزراعات.. ليلة الرعب في مقتل "عريس العياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"إلحقونا في واحد مدبوح" صدفة قادت أحد المارة لاكتشاف جثة قتيل وسط الزراعات بمركز العياط جنوب الجيزة ليهرع الأهالي بنقله إلى المستشفى لإنقاذه لكنه وصل جثة هامدة.

حركة غير طبيعية سادت مستشفى العياط المركزي، توافد رجال الشرطة فور إبلاغه بالواقعة عبر شرطة النجدة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة.

وجه العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد علي مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين.

جهود البحث والتحري لضباط قطاع الأمن العام بالتنسيق مع اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بينت أن المجني عليه يدعى "أحمد.م.ٌ" متزوج منذ 5 شهور مقيم قرية السعودية، وأنه قتل ذبحًا وطعنات متفرقة بالجسم.

انطلق الرائد أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط ومعاونه الرائد باسم أبو الدهب لجمع المعلومات بدءًا باستجواب أسرة القتيل وشهود عيان للوقوف على ملابسات الجريمة مرورًا بتفريغ كاميرات المراقبة بخطوط السير المحتملة وفحص وجود أي خلافات ثأرية أوتجارية بينه وبين آخرين ترقى للقتل.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.