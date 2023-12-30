شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى": انطلاقة قوية للحزب لاستثمار تجربة المشاركة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أن الحزب سيعمل على استثمار حالة الزخم والانتشار الجماهيري الذي تحقق خلال الاستحقاق الرئاسي فيما يعود بالإيجاب على الحزب، مشيرا إلى أن رئيس الحزب حازم عمر يرى أن التجربة على الرغم من كونها الأولي للحزب في الانتخابات الرئاسية إلا أنها ستظل علامة مضيئة أظهرت قوة الحزب وتماسكه، والتي ظهرت جليا على الأرض.
وشدد أن الحزب سيعمل على الاستمرار في تدعيم الحزب والبناء علي ما تحقق استعداداً للاستحقاقات الدستورية القادمة، في إطار منهج المشاركة الفاعلة وخوض الاستحقاقات الدستورية سعيا لتطبيق رؤية الحزب وبرنامج، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستكون مرحلة الإعداد للعودة وبقوة للمنافسة على كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بشكل أفضل وأكثر انتشارا.
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