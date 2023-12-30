شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى": انطلاقة قوية للحزب لاستثمار تجربة المشاركة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر وعضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، أن الحزب يستعد لانطلاقة قوية خلال الفترة القادمة، عقب دفعه بمرشح عنه بالانتخابات الرئاسية، وذلك ضمن استراتيجية الحزب التي عبر عنها رئيس الحزب عام 2015 من خلال وسائل الإعلام والمتضمنة الدفع بمرشح رئاسي خلال عشر سنوات.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أن الحزب سيعمل على استثمار حالة الزخم والانتشار الجماهيري الذي تحقق خلال الاستحقاق الرئاسي فيما يعود بالإيجاب على الحزب، مشيرا إلى أن رئيس الحزب حازم عمر يرى أن التجربة على الرغم من كونها الأولي للحزب في الانتخابات الرئاسية إلا أنها ستظل علامة مضيئة أظهرت قوة الحزب وتماسكه، والتي ظهرت جليا على الأرض.

وشدد أن الحزب سيعمل على الاستمرار في تدعيم الحزب والبناء علي ما تحقق استعداداً للاستحقاقات الدستورية القادمة، في إطار منهج المشاركة الفاعلة وخوض الاستحقاقات الدستورية سعيا لتطبيق رؤية الحزب وبرنامج، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستكون مرحلة الإعداد للعودة وبقوة للمنافسة على كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بشكل أفضل وأكثر انتشارا.