السلطات الروسية أعلنت تدمير 5 مسيّرات فوق بريانسك و13 صاروخًا فوق بيلغورود

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 5 طائرات مسيّرة فوق المقاطعة، موضحا أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار بحسب البيانات الأولية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 صاروخًا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، في وقت تستمر فيه الحرب في أوكرانيا، مع حاجة كييف إلى امدادات عسكرية من حلفائها في الغرب.