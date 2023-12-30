أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 5 طائرات مسيّرة فوق المقاطعة، موضحا أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار بحسب البيانات الأولية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 صاروخًا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، في وقت تستمر فيه الحرب في أوكرانيا، مع حاجة كييف إلى امدادات عسكرية من حلفائها في الغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الروسية أعلنت تدمير 5 مسيّرات فوق بريانسك و13 صاروخًا فوق بيلغورود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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