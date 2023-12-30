رئيس الوزراء التشادي قدّم استقالته بعد صدور دستور جديد

أعلن رئيس الوزراء التشادي صالح كبزابو، أنه قدّم استقالته إلى رئيس البلاد محمد إدريس ديبي، بعد صدور دستور جديد تم التصويت عليه عن طريق استفتاء.

وذكر أنّه "عملًا بالممارسات والأعراف في الجمهورية وبعد نشر الدستور اليوم، قدّمت للرئيس الانتقالي استقالتي من منصب رئيس الوزراء وكذلك استقالة حكومتي".

وبموجب هذه الاستقالة، سيتم تعيين رئيس وزراء جديد ما لم يُعيّن صالح كبزابو مرة جديدة. وبعد تسمية رئيس للوزراء، تخضع الحكومة لتعديل وزاري.

والخميس، صادقت المحكمة العليا في تشاد بشكل نهائي على نتائج الاستفتاء على دستور جديد يُفترض أن يمهّد الطريق لانتخابات في نهاية العام 2024 في الدولة الإفريقية التي يحكمها مجلس عسكري منذ عامين ونصف عام.

وبحسب النتائج النهائية، صوّت 85,90% من المشاركين في الاستفتاء لصالح الدستور فيما صوّت 14,10% ضده. وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 62,8%.