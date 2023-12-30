مستعد للموت لكنّ لا يمكنه ترك أراضيه .. مصطفى بكري: الفلسطيني دائما ما يقول إن الجنة أقرب إليه من حدود سيناء

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب الفلسطيني لن يستسلم أمام العدوان الإسرائيلي.

وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن الشعب الفلسطيني صامد وقوي ويعي جيدا أنه إذا ترك أرضه فلن يعود إليها مُجددا.

وأشار إلى أنّ الفلسطيني دائما ما يقول إن الجنة أقرب إليه من حدود سيناء، ما يعني أنه مستعد للموت لكنّ لا يمكنه ترك أراضيه بأي حال من الأحوال.

وتابع: «ما تفعله كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى هو تاج على رؤوسنا جميعا»، مشيرا إلى أن عمليات المقاومة الفلسطينية تُسقط قتلى وجرحى باستمرار في صفوف جيش الاحتلال.

ولفت إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يتعرض حاليا للتصفية، وأن خسائره ضخمة للغاية، موضحا أنّ تفعله كتائب القسام يؤكد أن أحدا لا يمكنه أن يقهر الشعوب.