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تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة.. والصحة العالمية تحذر

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ياسر رشاد - القاهرة - أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس عن القلق البالغ من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة، وفق روسيا اليوم.

 

وكتب تيدروس عبر منصة إكس: "مع استمرار نزوح أهالي غزة بشكل هائل على امتداد جنوب قطاع غزة، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من مرافق صحية مكتظة ملجأ لهم، نبقى أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية قلقين للغاية من تزايد خطر الأمراض المعدية".

ويعيش سكان قطاع غزة ظروفا لم يشهد عصرنا الحديث مثيلا لها من حيث القساوة، بحسب وصف منظمات انسانية وحقوقية من حيث اجتماع عوامل الحرب والنزوح والجوع والعطش والبرد والمرض.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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