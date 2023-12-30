قوات الاحتلال تدمر إحدى "الشقق السرية" ليحيى السنوار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه دمر إحدى "الشقق السرية" لرئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار والأنفاق التي يستخدمها قادة الحركة، وفق روسيا اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال الأسابيع القليلة الماضية"، اكتشف الجيش ودمر إحدى "الشقق السرية" للسنوار في شمال قطاع غزة.

وأضاف أنه أثناء التفتيش، عثر الجنود على "نفق استراتيجي" في الطابق الأول من الشقة.

وذكر البيان أن "الجيش قام باستكشاف النفق ووصل منه إلى نفق مهم كان يستخدمه على ما يبدو أعضاء كبار في الجناح العسكري لحركة "حماس"".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن النفق كان بعرض 20 مترا وطول 218 مترا، وتم تجهيزه بالتهوية والكهرباء والصرف الصحي وغرف للصلاة والاستراحات.

وأكد أنه "تم بناء النفق بطريقة تمكن من مواصلة القتال فيه لفترة طويلة".