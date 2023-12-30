اليوم.. نظر استئناف الفنان أحمد آدم في قضية "التهرب الضريبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تبدأ محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، نظر استئناف الفنان أحمد آدم بإلزامه دفع مبلغ 300 ألف جنيه؛ لاتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، بإلزام الفنان أحمد أدم بدفع 300 ألف للضرائب.

ووفقًا لوزارة المالية فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.