الدفاع التركية: تدمير 16 موقعًا للإرهابيين والقضاء على عدد كبير منهم في غارات جوية شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، "تدمير 16 هدفًا للإرهابيّين، من بينها كهوف ومخابئ ومستودعات وتحصينات، يُعتقد أنّها تضمّ قياديّين في التّنظيمات الإرهابيّة، في غارات جوّيّة على شمالي ​العراق​".

وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ استهداف مواقع الإرهابيّين في مناطق متينا وغارا وهاركوك وأسوس شمالي العراق، بالتّعاون مع الاستخبارات التّركيّة"، مؤكّدةً أنّ "هذه العمليّات تهدف للقضاء على الإرهابيّين، وفي مقدّمتهم تنظيم "بي كي كي"، لوقف الهجمات القادمة من شمالي العراق الّتي تستهدف الشّعب والقوّات الأمنيّة التّركيّة، وذلك انطلاقًا من المادّة 51 من ميثاق ​الأمم المتحدة​ المتعلّق بحقّ الدّفاع المشروع عن النّفس".

ولفتت الوزارة، إلى أنّ "​الجيش التركي​ استخدم في عمليّاته أسلحةً وذخائر محليّة، أدّت إلى تحييد عدد كبير من الإرهابيّين"، مشدّدةً على "مواصلة القوّات المسلّحة عمليّاتها في ​مكافحة الإرهاب​ من أجل أمن الدّولة والشّعب".